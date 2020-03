Calcio, tv in pressing sui diritti

Il calcio europeo, a causa dell'emergenza Coronavirus, potrebbe perdere una fetta dei diritti televisivi dovuti dagli operatori. Canal+ ha fatto sapere alla lega francese che non avrebbe pagato la tranche di aprile pari a 110 milioni di euro. Nel Regno Unito si parla di una penale (da circa 750 milioni di sterline) che Sky Uk e Bt potrebbero applicare alla Premier League se non concluderà il campionato entro il 31 luglio e anche in Spagna le squadre si stanno preparando a uno scenario simile, mentre in Germania l'approccio è più attendista anche perché alla fine del prossimo mese ci sarà l'asta per assegnare i diritti delle partite del prossimo quadriennio. In Italia, invece, Sky aspetta che la Lega decida e comunichi quale sarà il futuro del campionato, e agirà di conseguenza.

(ItaliaOggi)