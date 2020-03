Calcio femminile, la Roma manda 8 nazionali in giro per l'Europa

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Con il campionato in pausa fino al 21 marzo, sono otto le giocatrici dell'As Roma femminile che hanno risposto alle convocazioni delle rispettive nazionali. Per quanto riguarda l'Italia, Corrado disputerà il torneo La Manga con l'Under 19, mentre sono tre le giallorosse che prenderanno parte alla prima spedizione azzurra in Algarve Cup: si tratta di Bartoli, Giugliano e Bonfantini.

Il prestigioso torneo prenderà il via il 4 marzo, con le italiane impegnate subito contro le padrone di casa del Portogallo. Alla competizione prenderà parte anche la danese Thestrup, che potrebbe affrontare le compagne di squadra soltanto in un'eventuale finale: è stato infatti deciso di non far incontrare le azzurre e la Danimarca visto che sono entrambe nello stesso girone di qualificazione ad Euro 2021.

Impegni internazionali anche per Andressa, convocata dal Brasile. La centrocampista non dovrà affrontare un viaggio transoceanico visto che la Seleçao giocherà in terra francese le tre amichevoli in programma contro Olanda, Francia e Canada. Amichevoli in vista anche per Bernauer - impegnata con la Svizzera nel doppio confronto contro l'Austria - e la slovena Erzen che con la sua nazionale sfiderà il Kosovo.

Nel frattempo Bavagnoli ha ricominciato a lavorare al Giulio Onesti con il resto del gruppo dopo il weekend di libertà concesso alla squadra. La coach dovrà fare a meno delle otto 'nazionali' per circa dieci giorni. Le ultime a rientrare saranno Bartoli, Giugliano e Bonfantini che torneranno in Italia il 12 marzo.