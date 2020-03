Calcio, contagio alla rovescia

Ieri la notizia delle positività al Coronavirus di Pezzella e Cutrone della Fiorentina si aggiunge a quella di Vlahovic e a quelle di Depaoli e Bereszynsky della Samp. La serie A, con Rugani, Gabbiadini, Colley, Ekdal, La Gumina e Thorsby, sale a 11. Ma si dovrà ricominciare, e l’idea è quella di farlo al più presto anche se ancora non si sa come fare. I sacrificati dovrebbero essere gli Europei, rimandati al 2021. «Finiamo i campionati», auspica in prima linea la Figc disposta anche a inaugurare la formula play-off e play-out.

Ma è impresa complicata stilare un nuovo calendario che comprenda la fase finale di Champions League ed Europa League e, per quanto riguarda la serie A, la disputa delle restanti 12 giornate (per otto squadre 13). Sarebbe dura anche senza ulteriori intoppi, se cioè si potesse con certezza pensare di tornare in campo nel week end del 4-5 aprile. Le squadre quando potranno dichiarare di essere uscite definitivamente dalla quarantena? Quando potranno dire di non avere più giocatori malati di Covid-19?

(Il Messaggero)