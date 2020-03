CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani

LR24.IT - La Roma torna al campionato dopo il passaggio del turno in Europa League. Ad attendere la squadra di Fonseca c’è il Cagliari, reduce da un periodo deludente in termini di risultati dopo l’ottimo avvio di stagione. I giallorossi dovranno fare a meno, su tutti, di Pellegrini e Diawara, senza considerare gli infortunati di lungo corso, e di Perotti, ancora non al meglio dopo l'influenza intestinale che lo ha tenuto in tribuna contro i belgi. Veretout non è al meglio dopo il turno di coppa, pronto a subentrargli Gonzalo Villar. Ballottaggio in difesa Kolarov-Spinazzola, con il serbo favorito. Annunciata, invece, la presenza dal primo minuto di Kalinic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

GAZZETTA DELLO SPORT - Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

CORRIERE DELLA SERA - Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Cristante, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic

IL TEMPO - Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

IL CORRIERE DELLO SPORT - Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, Cristante; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

IL ROMANISTA - Pau Lopez; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Spinazzola; Veretout, Cristante; Ünder, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.

LA REPUBBLICA - Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Veretout, Villar; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Kalinic.