Bruno 30: Peres festeggia il compleanno da titolare. E' lui l'uomo in più

Per come si erano messe le cose può sembrare un paradosso, ma Bruno Peres potrebbe addirittura diventare l'arma in più della Roma. E' più fresco dei suoi compagni ed oggi, contro il Cagliari, partirà titolare con ogni probabilità. Quella di oggi sarebbe la terza presenza consecutiva da titolare con i giallorossi, e la 77esima presenza in totale da quando gioca nella Capitale: proprio nel giorno del suo trentesimo compleanno.

Da quando è tornato dal Brasile, Peres ha dovuto rimettersi in forma, con allenamenti personalizzati finalizzati anche alla perdita di qualche chilo di troppo. E l'affetto dei tifosi, che notano la crescita e l'impegno del terzino, può aiutarlo. Del resto, un cambio di marcia lo ha promesso a Petrachi e a Fonseca, ma soprattutto a se stesso.

(gasport)