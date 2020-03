Brescia, Cellino: "La chiusura del calcio è indispensabile. Questa stagione è andata, speriamo di riuscire a rigiocare la prossima"

Massimo Cellino, Presidente del Brescia, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui parla della stagione in corso della Serie A, attualmente sospesa a causa dell'emergenza coronavirus. Cellino ha parlato della necessità di non tornare in campo per quest'anno, ma lavorare affinché si possa almeno ricominciare a giocare a settembre. Queste le sue parole.

"La chiusura del calcio è indispensabile. Abbiamo forse bisogno che ce lo dica il Ministro? Dico solo questo: questa stagione è andata, speriamo di riuscire a rigiocare la prossima stagione, sarebbe già una bella cosa".

(corsport)