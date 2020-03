Borsa: As Roma in altalena, Consob accende un faro

As Roma sotto il faro Consob. Dopo i rimbalzi a due cifre delle scorse settimane, quando veniva data per imminente la firma tra l'attuale proprietario James Pallotta e il compratore texano Dan Friedkin, il titolo del club in Borsa ha prima perso circa il 20% l'altro ieri e il 2% ieri.

In realtà la due diligence da parte degli advisor di Friedkin si sta prolungando oltre le attese, anche per l'impossibilità di concludere le analisi finanziarie perle difficoltà collegate all'emergenza coronavirus. Gli advisor Goldman Sachs e JpMorgan stanno continuando a trattare ma in modo comprensibilmente più complesso. Difficile che l'operazione di passaggio societario possa terminare prima di inizio aprile.

(Il Sole 24 Ore)