Boniek: "Non si può chiudere questo campionato in autunno: meglio finire il 30 giugno e ricominciare ad agosto"

GASPORT - Al quotidiano sportivo ha parlato Zibì Boniek, attuale presidente della Federcalcio della Polonia e membro dell'esecutivo dell'Uefa, e ha commentato le ipotesi sul tavolo per far ripartire i campionati e rinviare Euro 2020. Uno stralcio delle sue dichiarazioni: «Ma l’Uefa non può prendere una decisione definitiva. Può solo immaginare le ipotesi su cui lavorare. Non si sa cosa succederà, se a maggio saremo tutti pronti e tante altre cose...».

C’è il rischio di non giocare più?

«Tutto purtroppo è possibile. Se non si potesse più, in Polonia, in Italia, dovunque non so cosa succederebbe con titoli e retrocessioni. Un grande problema. Ma non credo esista la possibilità di finire questo campionato in autunno. Meglio chiuderlo al 30 giugno e ad agosto cominciare il nuovo».

E per le prossime coppe?

«Speriamo ci siano classifiche definitive. Altrimenti bisognerà inventarsi un sistema che prenda in considerazione diverse possibilità. Siamo in emergenza e bisogna prendere decisioni straordinarie».

[...]