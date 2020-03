Bologna, Orsolini: «Futuro? L'ultima parola spetta alla società, ma qui sto da dio. È stato incredibile perdere in casa con la Roma»

GASPORT - Tra i tanti temi affrontati nell'intervista rilasciata al quotidiano sportivo oggi in edicola, il talento del Bologna Riccardo Orsolini si è soffermato anche sulle voci di mercato che lo vorrebbero lontano dal club emiliano. Recentemente ll suo nome è stato accostato anche alla Roma. Queste le sue dichiarazioni:

(...)

Ogni tot giorni escono voci sul suo futuro: Juve, estero...

«L’ultima parola spetta alla società. Io a Bologna sto da dio, la amo, ho scelto di restare.

La società ha detto che lei non è e non sarà sul mercato.

«E allora non ne parliamo nemmeno. Qui vado al campo col sorriso, mi sento importante e capisco benissimo chi gioca poco. E’ frustrante. Qui sono felice. Mi diverto. Gioco».

Lei vale 70 milioni come... provocò Walter Sabatini?

«E’ stata una carezza, un attestato di stima...».

(...)

Quanto vuole bene a Sinisa, il suo Edison? Le ha acceso la luce...

«Scherzando mi dice: “Non saresti un c... senza di me”. Fra me e lui si è creata una chimica che non mi aspettavo: il suo arrivo è calzato a pennello, mi ha acceso la luce sì. E gli voglio bene».

(...)

Sarà Euro 2021 e non 2020.

«Capisco, ma sono sincero: ho rosicato. Ci credevo, mi piaceva immaginare la vita dentro una manifestazione così, in azzurro. Mancini? Non mi aveva detto nulla, ma ero ansioso di giocarmela. Continuerò a farlo».

La partita che le è parso incredibile perdere?

«In casa contro la Roma. E al Dall’Ara contro l’Inter. Sì, quel mio tocchettino in area, rigore su Lautaro a tempo scaduto. I ragazzi mi prendono ancora per il c...: l’attaccante in area fa danni. Nella propria area».

(...)