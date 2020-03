Con un provvedimento d’urgenza, in aiuto per i club di B e C, a firma del presidente Gravina, la Figc ha infatti stabilito lo spostamento dal 16 aprile al 30 giugno della scadenza per il versamento di ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera relativi agli stipendi di gennaio e febbraio. Si tratta di un ulteriore slittamento, dopo quello già effettivo rispetto al termine originario del 16 marzo.

(Gasport)