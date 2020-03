Antidoping in difficoltà

Le restrizioni per l'emergenza Coronavirus rendono più complicato il lavoro dei funzionari antidoping. E' questo uno dei tanti ostacoli ai giochi olimpici di Tokyo. Ad esempio, a causa della pandemia, in Cina non vengono effettuati controlli da inizio febbraio. Attualmente lo stesso problema si sta verificando anche in America e in Europa. «Non ci sono gare, per cui i controlli che vengono effettuati sono quelli a sorpresa - spiega il direttore dell'agenzia anti-doping austriaca - il problema è che per effettuare il controllo in sicurezza per tutti, sia l'atleta sia il medico addetto al controllo, devono indossare indumenti protettivi. Per di più in questo periodo il personale medico è mobilitato e noi stessi cerchiamo di non distoglierlo da ciò che sta facendo per combattere la diffusione del coronavirus».

(Tuttosport)