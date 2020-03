Ansia Florenzi, esilio da incubo

Non c'è pace per Alessandro Florenzi. Adesso la preoccupazione riguarda il Coronavirus, dopo il contagio di cinque tesserati del Valencia. Ieri, come da protocollo, i medici del club lo hanno sottoposto a tampone per verificare l'eventuale contagio. Florenzi in questo momento non presenta i sintomi del virus, ma deve comunque osservare un periodo di isolamento in Spagna.

Un 2020 costellato di disavventure per l'ex capitano della Roma: poche settimane dopo lo sbarco a Valencia si è dovuto fermare per la varicella. E da quando ha lasciato la Roma, ha giocato solo 196 minuti nella Liga. Aspettando la fine della quarantena, è probabile che l'esperienza in Spagna si interrompa a giugno.

(Corsport)