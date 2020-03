Anche Messi si accontenta rinuncerà a 4,6 milioni

Ieri Leo Messi, con il resto dei calciatori del Barcellona, si è accordato col col presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, per la rinuncia al 70% dello stipendio mensile, da parte della rosa, fino a quando durerà la pandemia e la squadra non tornerà in campo. Per la società, sul complessivo monte stipendi dei calciatori della prima squadra, si tratta di un risparmio di circa 28 milioni di euro netti al mese. Per Messi, che guadagna secondo le stime ufficiose spagnole 40 milioni netti l’anno (esclusi sponsor e parte dei bonus), la rinuncia sarebbe a 4,6 milioni.

Nel comunicato diffuso dallo stesso Messi via Instagram, il passaggio più delicato riguarda infatti l’accusa, mossa nei giorni scorsi ai giocatori, di non avere aderito subito ai tagli: «La nostra volontà è sempre stata quella: capiamo perfettamente che si tratta di una situazione eccezionale. Non smette di sorprenderci che all’interno del club ci sia chi voleva metterci sotto la lente d’ingrandimento, pressandoci per fare ciò che avremmo fatto».

(La Repubblica)