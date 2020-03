Allenamenti, è scontro. I club votano domani: "Si riparta tutti dal 4"

Ancor prima della ripresa del campionato, sono gli allenamenti il motivo di scontro. Lotito, presidente della Lazio, è favorevole alla ripartenza e sostiene che ci siano le condizioni di sicurezza per tornare ad allenarsi, mentre la Federazione dei medici sportivi sostiene che sia «doveroso alla luce dell’attuale situazione di emergenza sanitaria raccomandare per le società professionistiche l’interruzione degli allenamenti collettivi almeno fino al 3 aprile». Al contrario per Marotta, ad dell'Inter, bisogna tornare in campo solo all’inizio del prossimo mese.

Dopo due ore di riunione e liti, è emersa una linea che l'assemblea dei club venerdì trasformerà in disposizione ufficiale, votata alla maggioranza: tutti in campo solo dal 4 aprile.

(Gasport)