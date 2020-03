Allenamenti, cosa fare? Lazio al lavoro, ma c'è il rinvio

Prosegue la situazione di incertezza legata alla ripresa degli allenamenti e la Lazio, capofila delle squadre che spingono per far tornare i giocatori in campo, ha fissato la ripresa per lunedì 23 marzo. Ma, decisione di ieri, c'è stato un rinvio, con la ripresa fissata a giovedì 26., e non è escluso che possa procrastinarsi alla settimana successiva. La volontà di Lotito è quella di tornare subito a lavoro, l'idea è quella di far allenare i giocatori dividendoli in gruppi di 2-3 persone con orari e spogliatoi diversi. A questo si aggiunge il controllo preventivo della salute dei calciatori. Intanto l'AIC, con il presidente Damiano Tommasi, ha ribadito il suo "no" per il ritorno al lavoro.

(gasport)