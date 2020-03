Alleato Bonucci, l'altra fascia di Chiellini: così è decollato l'accordo-lampo

Leonardo Bonucci ha lavorato fianco a fianco con Giorgio Chiellini per riuscire a trovare in tempi rapidi un accordo con tutta la squadra per la riduzione degli stipendi nella stagione in corso. Chiellini è stato mediatore tra società e giocatori, grazie alla complicità del compagno di reparto, così in soli tre giorni si è arrivati all'accordo che permetterà alla Juventus di risparmiare 90 milioni di euro sul bilancio 2019-20: i giocatori hanno deciso di rinunciare a quattro stipendi della stagione in corso, da marzo a giugno, anche se una parte (ovvero due mensilità e mezzo) verrà comunque pagata loro più avanti, dopo il primo luglio, in modo da avere effetti sull’esercizio 2020-21.

(Gasport)