La Roma metterà a disposizione fino a 5mila biglietti per gli operatori sanitari in prima linea contro il Coronavirus nella prima partita che si disputerà all’Olimpico a porte aperte. «Non ci sono aggettivi adeguati per mostrare tutto il nostro apprezzamento», ha detto il presidente James Pallotta, che ha donato altri 25 mila euro alla campagna per l’ospedale Spallanzani.

(Gasport)