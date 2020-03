Affari senza sosta da luglio a dicembre: la Fifa è già al lavoro

L'ultima idea valutata dalla Fifa è una lunghissima sessione di calciomercato, dall’estate all’inverno, e senza interruzioni. Un’ipotesi che potrebbe facilitare gli affari e la ripresa economica dei club. Il principio vale anche se la stagione finisse in anticipo: il lungo mercato potrebbe comunque essere una soluzione per sostenere la ripresa economica delle società. Quella delle proroghe potrebbe diventare presto una necessità: se la stagione riprenderà, ma i numeri della crisi sanitaria dovrebbero ridursi con forza in tempi brevi, e dovesse concludersi oltre il 30 giugno, occorrerà adeguare i contratti in scadenza.

Per quanto riguarda le date del mercato invece, l’Eca – l’organismo che rappresenta le società a livello europeo – chiede una finestra permanente. Aggiungendo che ogni paese dovrebbe avere il diritto di decidere come meglio definire le proprie regole: la Fifa vuole invece continuare ad avere un ruolo di supervisore supremo e del punto si dovrà ridiscutere.

Se l'ipotesi dovesse andare in porto, anziché due sessioni di mercato distinte ci sarebbe una finestra unica ma più larga.

(Gasport)