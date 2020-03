Accordo tra i tecnici, Vitek è pronto

Radovan Vitek è pronto a portare a termine l'operazione che gli permetterà di entrare in possesso dei terreni di Tor di Valle, dove la Roma sta cercando di far sorgere il proprio stadio. Il magnate ceco è disposto anche ad alzare il prezzo per i terreni, e l'accordo con i tecnici è stato raggiunto pochi giorni prima della chiusura degli uffici per l'emergenza coronavirus. Nonostante la quarantena in questi giorni si è iniziato a stendere i testi delle delibere che dovranno poi arrivare prima alla sindaca raggi e dopo al voto del Consiglio comunale. In casa giallorossa filtra ottimismo, ma a causa dell'emergenza per il virus tutto subirà sicuramente altri rallentamenti con una decisione che potrebbe essere presa non prima della fine di aprile.

(corsport)