Ricorre oggi l'anniversario della storica tripletta realizzata da Voeller nei quarti di finale di Coppa Uefa in casa dell' Anderlecht. La Roma vinse 3-2 (dopo il 3-0 dell'andata) era il 20 marzo 1991. In quegli anni la squadra danese era considerata un'avversaria di tutto rispetto avendo conquistato: due Coppe delle Coppe, una coppa Uefa e due Supercoppe. Inoltre negli ultimi 54 match in casa aveva vinto 46 volte.

(corsera)