Zaniolo, i ladri smontano l'auto: nuovo incubo per la mamma

Non c'è pace per la mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ancora vittima di furti. . Nella notte infatti l'auto della donna è stata danneggiata durante un tentativo di furto: alla vettura è stato staccato lo sterzo mentre la plancia di comando è stata completamente smontata. La madre del giocatore ha postato una foto dell'accaduto su Instagram, ironizzando amaramente dopo la brutta scoperta: "Menomale che ci si ama... fosse il contrario dovrei farmi spiegare qualche passaggio. Buona giornata a voi che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese...".

(il messaggero)