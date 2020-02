Vitek sempre più nell'operazione Tor di Valle

Quasi fatta per l'ingresso nell'operazione stadio di Radovan Vitek, il magnate ceco pronto a subentrare a Parsitalia nel progetto del nuovo impianto della Roma a Tor di Valle. Non è ancora arrivata l'asseverazione, l'ultimo documento per l'acquisto dei terreni e dell'intero progetto. Si attendono alcune traduzioni che arriveranno all'inizio della prossima settimana. Dopo di che Vitek potrà andare dal notaio e firmare il passaggio di proprietà.

Intanto in Campidoglio trapela ottimismo, la sindaca e i suoi collaboratori si preparano a portare in aula il dossier per arrivare al via libera entro Pasqua, a metà aprile.

(Corsport)