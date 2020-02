Continua il lavoro di Radovan Vitek per acquisire le società di Parnasi, riscattandole da UniCredit. Il magnate ceco è atteso a Roma a marzo per le firme e per l'occasione potrebbe anche andare all’Olimpico ad assistere ad una gara dei giallorossi. In ogni caso, continua il suo lavoro di coordinamento con Friedkin, che sarà utile dopo che lo statunitense avrà acquisito il club.

(Gasport)