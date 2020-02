Veretout stringe i denti, Diawara slitta. Villar spera

Fonseca è preoccupato in vista della trasferta di Cagliari. Veretout infatti è reduce da una botta alla caviglia subita nel match contro il Gent anche se già ieri sembrava stare meglio e così a Trigoria è tornato l’ottimismo. Nel caso in cui non dovesse farcela è pronto Villar. Delicata invece la situazione di Diawara: il centrocampista si allena in gruppo ma il problema al menisco esterno del ginocchio non è di quelli banali. Prima di metà marzo l’ex del Napoli non sarà in campo, due mesi saranno passati dall’infortunio, senza contare che il rischio dell’intervento non è ancora del tutto scongiurato.

(Gasport)