Venerdì l'ultimo cda con Pallotta

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Venerdì andrà in scena quello che con ogni probabilità sarà l’ultimo consiglio di amministrazione della Roma dell’era Pallotta. I consiglieri giallorossi si riuniranno per deliberare l'approvazione della relazione semestrale al 31 dicembre 2019, relativa ai primi sei mesi dell'esercizio 2019/20, che pagherà inevitabilmente l'assenza dei ricavi della Champions e la mancanza di grosse plusvalenze effettuate. Nel comunicato della società non si fa riferimento alla trattativa con Friedkin, che nei prossimi giorni firmerà i contratti preliminari che lo porteranno ad essere il nuovo proprietario della Roma una volta chiuse le procedure propedeutiche al closing: solo dopo la chiusura definitiva è previsto lo sbarco a Trigoria di Dan e Ryan Friedkin. Anche ieri i legali delle parti al lavoro.