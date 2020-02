Val Pusteria in prima fila: idea Valles per il ritiro

Nonostante le vicende relative alla cessione del club procedano spedite, qualcuno deve pure pensare alla preparazione della prossima stagione della Roma: si era pensato, per il periodo estivo, ad un ritiro a Pinzolo per ovviare al forfait dell'ultimo minuto dato dalla società alle strutture del luogo l'anno scorso, ma a Trigoria è arrivata una proposta da Valles, località in Val Pusteria, che i dirigenti hanno preso seriamente in considerazione.

La struttura sportiva che verrebbe messa a disposizione della Roma ha due campi da gioco, uno regolamentare ed uno leggermente più piccolo, che si trovano nelle immediate adiacenze dell'albergo dove risiederebbe la Roma. La Val Pusteria ha poi una grande capacità ricettiva, in ottica tifosi. Una risposta della Roma alla proposta arriverà nelle prossime settimane.

(Gasport)