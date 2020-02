Under è a un bivio. Rialzare la testa e poi dirsi addio

Contro l'Atalanta Cengiz Under è rimasto a sedere per tutta la partita. Attualmente però l'esterno turco è uno dei pochi giocatori giallorossi a vedere la porta: ecco perchè potrebbe tornare titolare già da giovedì prossima, nella sfida di Europa League con il Gent.

Alla terza stagione in giallorosso, l’impressione è che questi possano essere gli ultimi mesi romanisti di Under. In passato il giocatore era stato cercato da Bayern Monaco, Tottenham ed Everton, oltre che dal Milan durante l'ultima sessione di mercato.

(Gasport)