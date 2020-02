Un derby d'Italia per tutti? Sky si offre ma non si può fare

Quella di trasmettere Juventus-Inter in chiaro era certamente una buona idea, ma impraticabile, a meno che si deroghi ad una legge dello Stato: al derby d'Italia, dallo stadio, probabilmente non potrà assistere nessuno, mentre in tv potranno guardarlo solamente gli abbonati Sky. L'idea era trapelata nella mattinata di ieri dai vertici dell'emittente satellitare, e poco dopo anche Rai e Mediaset avevano garantito la propria disponibilità a trasmettere in chiaro i match che si disputeranno a porte chiuse.

Questo atteggiamento ha di fatto tolto ogni dubbio sull'irrealizzabilità dell'iniziativa: la Lega non ha infatti il potere di derogare alla legge Melandri, che non prevede la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A, né di favorire un operatore televisivo rispetto ad altri. Il Codacons invocava un intervento legislativo ad hoc, ma un decreto in tal senso non è arrivato e difficilmente arriverà.

(gasport)