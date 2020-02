Nella sfida contro il Bologna in programma venerdì sera all'Olimpico in panchina potrebbe esserci Mkhitaryan: l’armeno spinge per il rientro in campo e alterna lavoro da solo a quello con i compagni. Si sono allenati in gruppo Spinazzola e Santon, usciti acciaccati dal Mapei Stadium: entrambi dovrebbero essere recuperati, ma dopo due panchine di fila tornerà Kolarov dal primo minuto.

(Gasport)