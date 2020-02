Se il passaggio di proprietà tra Pallotta e Friedkin è alla stretta finale, dall’altra l’acquisto dei terreni di Tor di Valle da parte dell’imprenditore ceco Vitek potrebbe diventare ufficiale nei prossimi giorni. Una volta diventato ufficiale il suo ruolo, e magari anche l’arrivo di Friedkin alla Roma, chissà che anche non arrivi in Aula, in Campidoglio, la convenzione urbanistica, attesa entro la primavera.

(gasport)