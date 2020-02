Thorup: «Il mio Gent giocherà all'attacco»

Jess Thorup, allenatore del Gent, ha rilasciato un'interista al quotidiano sportivo in vista della doppia sfida ai quarti di finale di Europa League contro la Roma. Queste alcune delle sue parole:

Sensazioni per il doppio confronto con la Roma?

«In Europa League abbiamo battuto squadre come Wolfsburg e Saint Etienne. Contro la Roma dobbiamo compiere un ulteriore step. Siamo stati molo sfortunati nel sorteggio, pur avendo vinto il girone ci troviamo a incontrare uno dei più grandi club in Europa. Non mi fido della sua crisi, il campionato italiano è difficile»

La sua filosofia?

«Attaccare senza paura»

Quanto credete nel passaggio del turno?

«È durissima. Ma posso promettere che non vedrete un Gent remissivo»

Non vi spaventa nemmeno l'Olimpico?

«A calcio si gioca sempre per segnare. in casa della Roma, davanti a un grande pubblico, non avremo sempre ii controllo della palla come piace a noi. Ce la giocheremo comunque, a testa alta»

Cosa pensa di Fonseca?

«Fa un bel calcio, abbiamo in comune il faro di far giocare molti giovani. Lo seguo con interesse»

Chi teme di più della Roma?

«Il nome che sento pronunciare nello spogliatoio è quello di Edin Dzeko»

(Corsport)