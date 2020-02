La Roma giocherà per la ventesima volta gli ottavi di finale di Europa League (prima Coppa delle Fiere e successivamente Coppa Uefa): i giallorossi hanno raggiunto i quarti di finale in nove occasioni, mentre sono stati eliminati dieci volte. La Roma ha una striscia negativa in corso di sei eliminazioni consecutive contro Leeds, Liverpool, Villarreal, Middleesbrought, Fiorentina e Lione. L'ultimo passaggio del turno risale alla stagione 98-99 contro lo Zurigo.

(Corsera)