Stadio Roma: nuovi intoppi ma il closing si farà

La notizia degli uomini della Guardia di Finanza negli uffici del Comune per acquisire tutta la documentazione, nell'ambito di un'inchiesta su un possibile errore di calcolo delle cubature del progetto Stadio della Roma, che avrebbe "scontato" ai privati circa 20 milioni di spesa per le infrastrutture ha fatto sobbalzare gli uomini di Friedkin. Inoltre i militari hanno rinvenuto anche la risposta dell'avvocatura capitolina a una domanda molto chiara dell'ex assessore all'urbanistica, Paolo Berdini, che chiedeva se la dichiarazione di pubblico interesse del progetto fosse vincolante per il Comune.

La notizia però non sembra preoccupare il vice preidente della Roma Baldissoni, che si sente garantito dopo un incontro in Campidoglio durante il quale è stato rassicurato sul rispetto degli intendimenti più recenti: la votazione sulla convenzione urbanistica non andrà oltre Pasqua. Le perquisizioni della Finanza non sarebbero preoccupanti. In ogni caso l'inchiesta non menerà in discussione l'accordo tra Pallotta e Friedkin.

(corsport)