Stadio, nuova inchiesta: «Prezzi di favore sui terreni a Eurnova»

I giudici contabili mettono nel mirino il progetto dello stadio a Tor di Valle, indagando su un possibile danno erariale per il Comune. Ieri la Finanza si è presentata in Campidoglio per acquisire tutti gli atti. La delega arriva dalla Corte dei Conti che ha chiesto al Nucleo di polizia economico finanziaria di acquisire tra l'altro anche la relazione conclusiva della due diligence interna che contiene i computi metrici e prezzari del progetto. Un'ipotesi è che un errore iniziale sul calcolo sulle cubature possa avere avvantaggiato i privati di Eurnova. Un errore a svariati zeri: 20 milioni di euro in meno da investire sulle infrastrutture.



I militari hanno portato via dagli uffici tutta la documentazione, tra cui il verbale della Conferenza dei servizi e la risposta dell'avvocatura capitolina alla richiesta di parere fatta dall'ex assessore Paolo Berdini prima delle sue dimissioni.

(Il Messaggero)