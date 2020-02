Stadio, faro dei pm sul parere "riservato". Tentazione M5S: meglio rinviare tutto

Scompiglio tra i grillini dopo un parere legale di tre anni fa appena acquisito dalla Corte dei Conti sul progetto dello Stadio che dovrebbe sorgere a Tor di Valle.

L'Avvocatura comunale, su richiesta della sindaca Raggi, nel febbraio 2017 scrisse un parere che esprimeva molti dubbi sul progetto: i legali capitolini escludevano il rischio di penali per l'amministrazione in caso di stop al progetto, minaccia da sempre fatta trapelare dai proponenti. Sembrava un passaggio ormai archiviato, il parere del 2017, invece le mosse della Corte dei Conti, che indagano su possibili rischi erariali intorno al progetto stadio, rianimano dubbi e polemiche. E rendono sempre più precari gli equilibri su Tor di Valle. Adesso l'ultima tentazione dei grillini è quella di riuscire a far slittare la votazione sul progetto alla prossima consiliatura: in altre parole, fare in modo che la decisione finale sul progetto tocchi a chi verrà dopo Raggi. Per evitare altre grane.

(Il Messaggero)