Stadio della Roma «l'ad di Acea Donnarumma va archiviato»

IL TEMPO (F. MAGLIARO) - La procura ha chiesto al gip di archiviare la posizione di Stefano Donnarumma, l'amministratore delegato di Acea, indagato per corruzione nell’ambito di un filone legato al procedimento sullo Stadio della Roma. In particolare, evidenziano i pubblici ministeri, Donnarumma d'inchiesta, nel quale era finito nel mirino della Procura anche l'amministratore delegato di Acea, per il quale la procura ha chiesto che venga mandata in archivio la sua posizione. La procura di Roma ha chiesto anche l'archiviazione per Giulio Gravina, di Italpol, nell’ambito dell'inchiesta sullo stadio della Roma e il filone sulle sponsorizzazioni. Gravina, secondo gli inquirenti, non aderì alle richieste del presidente dell'assemblea capitolina Marcello De Vito e dell'avvocato Camillo Mezzacapo: «Non essendo la coppia De Vito - Mezzacapo riuscita nell’intento perseguito proprio in ragione della mancata adesione alle insistenti richieste da parte di Gravina», si legge nella richiesta di archiviazione.