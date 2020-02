Squalifica per razzismo: varrà pure se si cambia serie

La squalifica per razzismo varrà per tutte le serie calcistiche. Dunque, basta con la norma che azzerava le sanzioni per calciatori e tecnici nel caso di cambio di campionato: è quanto deciso dal Consiglio federale ieri. Quindi, in caso di cambio di categoria, nessun azzeramento, il giocatore si porterà dietro la squalifica. Il Consiglio ha anche eletto all'unanimità il presidente della Lega di A Paolo Dal Pino vicepresidente federale.

Si è discusso anche di calcio femminile e di una possibile svolta professionistica. Il presidente della Figc Gravina si è detto favorevole alla svolta, «valutando bene le tempistiche e l’effettivo impatto economico sulla serie A». Sul piatto tre ipotesi di lavoro: contratto professionistico per tutte o per quelle che hanno compiuto 19 anni o 21.

(Gasport)