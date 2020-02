Spinazzola e Co.: con la Dea una sfida di ex, anche mancati

Atalanta-Roma in programma sabato sera è (anche) la sfida tra quello che poteva essere e non è stato e quello che invece è stato e non è più. A Trigoria ci sono quattro ex Atalanta. Oltre al neo arrivato Ibanez, Mancini, Cristante e Spinazzola. Basti pensare che negli ultimi due anni i giallorossi hanno versato nelle casse bergamasche 49 milioni più altri 17 di eventuali bonus. In voga, però, c'è anche il percorso inverso che non riguarda però Toloi. Sabatini lo aveva preso in prestito a gennaio 2014, nel primo anno di Rudi Garcia, salvo poi non riscattarlo in estate per 5 milioni e mezzo. E’ tornato in Brasile, l’Atalanta lo ha poi portato a Bergamo.

(gasport)