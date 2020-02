Solo tre giovani come rinforzi: "Va bene così"

Il mercato della Roma si è chiuso senza il botto. Il mese di gennaio è stato caratterizzato dall'infortunio di Zaniolo, dall'affare Spinazzola-Politano saltato all'ultimo minuto e dall'addio di Florenzi. I giocatori di cui Petrachi si sarebbe potuto liberare invece sono rimasti tutti: Juan Jesus, Pastore, Perotti e Kalinic infatti sono rimasti tutti a Trigoria. In compenso sono arrivati i giovani Ibanez, Villar e Carles Perez che si sono aggregati subito alla prima squadra, che hanno già ricevuto l'approvazione di Fonseca dopo pochi allenamenti: "Abbiamo acquistato tre giocatori pensando al futuro della Roma, sono convocati. Non giocheranno dall'inizio ma possono entrare in corsa".

(La Repubblica)