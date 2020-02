Solo 20mila tifosi per la sfida al Gent. Diawara in ripresa

La notizia più bella per la Roma arriva da Diawara, che ieri è tornato a svolgere una parte di allenamento in gruppo, a un mese dall'infortunio al ginocchio. Il giocatore aveva deciso di non operarsi in seguito e ha preferito affrontare un terapia conservativa. Il centrocampista proseguirà su questa strada e dovrebbe rientrare a disposizione di Fonseca i primi di marzo, anche se è impossibile conoscere i tempi precisi.

Intanto per la gara di domani contro il Gent, in un Olimpico mezzo vuoto (venduti solamente poco più di ventimila biglietti) Fonseca cambierà ancorà il centrocampo, affidandosi di nuovo a Veretout e Cristante.

(La Repubblica)