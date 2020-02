Social sì ma senza esagerare. La Roma mette un freno ai giocatori

LEGGO (F. BALZANI) - Social sì, ma senza esagerare. La Roma ha deciso di mettere un freno ai troppi post sorridenti e rilassati dei giocatori soprattutto all’indomani di sconfitte dolorose come quella col Bologna. A far arrabbiare maggiormente la dirigenza (e i tifosi) sono stati il video in discoteca di Perez e la foto di un Mancini sorridente al mare postata dalla moglie Elisa. Il “caloroso” invito è rivolto, infatti, anche alle compagne dei calciatori. A dire il vero un vademecum sull’utilizzo dei social era già circolato a inizio stagione ma si riferiva in particolare ad argomenti correlati al calcio giocato.