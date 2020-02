Smalling torna al Manchester United se la Roma non arriva in Champions

Niente è ancora definitivo, ma Chris Smalling è entrato nell’ordine di idee di tornare a Manchester. In questo momento è difficile ipotizzare che la Roma ne acquisti il cartellino, soprattutto senza la Champions League, dal momento che lo United ha chiesto 20 milioni per cedere il suo difensore. Questo comunicheranno i dirigenti ai manager di Smalling che arriveranno nelle prossime ore in Italia.

La Roma da parte sua ha accettato a malincuore l’idea di perderlo: il nuovo progetto-giovane non prevede investimenti elevati per un giocatore di 31 anni, tanto più che lo stipendio alto non sarebbe sostenibile per una squadra obbligata per il secondo bilancio consecutivo a rinunciare agli introiti della Champions. A meno che lo United non accetti di rinnovare per un altro anno il prestito.

(Corsport)