Siviglia agli ottavi. Derby al veleno con l'ex Monchi

La Roma pesca il Siviglia agli ottavi di Europa League e ritrova ad un anno di distanza l'ex ds Monchi, tornato in Andalusia dopo l'esperienza nella Capitale. Lo spagnolo è riuscito ad unire i tifosi, che puntano tutti il dito contro di lui per alcuni acquisti che si sono rivelati fallimentari. Anche Pallotta è pronto a tornare all'attacco del dirigente spagnolo: «Con Monchi vorrei prendermi più che una rivincita. Io vorrei sempre vincere, ogni partita e ogni anno. So bene perché lui ha fallito e lo dirò presto». Al di là dei numerosi giocatori sbagliati portati a Trigoria (Nzonzi, Pastore, Schick, Gonalons, Karsdorp, Bianda, Olsen...) non va dimenticato che il ds ha anche ottenuto il miglior risultato europeo della Roma dopo la finale di Coppa dei Campioni persa nel 1984. Semifinale di Champions, terzo posto in campionato e al momento del suo addio, i giallorossi erano quinti.

(Il Messaggero)