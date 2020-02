Silenzio e sudore, verso la sfida col Bologna

Una Roma che lavora su doppio binario: da un lato c'è la cessione del club, per la finalizzazione della quale continuano le riunioni in viale Tolstoj, nella sede amministrativa della società. Dall'altro il campo, con Fonseca che deve fare di tutto per dare una sterzata ad un 2020 che finora ha riservato più amarezze che gioie.

Il gruppo è concentrato, e si è isolato in vista della partita con il Bologna - circa 30.000 spettatori attesi all'Olimpico domani sera - tanto che nessun calciatore giallorosso ha rilasciato dichiarazioni negli ultimi giorni. Fonseca, invece, interverrà oggi alle 13.30 in conferenza stampa.

Per quanto riguarda la formazione anti-Bologna, Mancini può essere spostato in mediana, mentre sulla trequarti è ballottaggio Mkhitaryan-Pastore, entrambi non al meglio. Non sembrano esserci possibilità per Kalinic, ieri presente con Zappacosta al Policlinico Gemelli per il Toys Day, evento benefico organizzato dalla Roma con vari ospedali della città.

(La Repubblica)