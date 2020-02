Sì al nuovo modulo. Spinazzola e Peres subito in campo

Fonseca cambia. Per provare a uscire dalla crisi in cui è entrata la Roma, il tecnico portoghese a Bergamo contro l’Atalanta tornerà al 4-1-4-1 con lo spostamento di Mancini a centrocampo. Il difensore, spostato più avanti, dovrebbe così fornire più filtro e aiutare la retroguardia in cui lottano per il posto a fianco a Smalling sia Fazio che Cetin. Non basta. Sulle fasce Santon e Kolarov dovrebbero lasciare il posto a Bruno Peres e Spinazzola. Un altro che rischia il posto è anche Under, insidiato dal nuovo arrivato Perez, mentre a sinistra Kluivert e Perotti (più votati alla copertura) insidiano Mkhitaryan. Davanti toccherà al solito Dzeko, di cui si aspetta sempre la resurrezione.

In ogni caso, nel colloquio di ieri tra Fonseca e i giocatori sono emersi anche altri disagi tattici, mentre il portoghese ha ribadito come l’aspetto psicologico sia decisivo per migliorare. Forse per la prima volta davvero lo stesso Fonseca è messo in discussione.

(Gasport)