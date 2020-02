Schick rinato, aumentano i rimpianti

Ad una Roma che, a parte Dzeko, fa molta fatica a segnare, quest’anno avrebbe fatto parecchio comodo Patrik Schick. L’attaccante ceco, dopo aver iniziato la stagione con Fonseca, ha scelto di cambiare aria e raggiungere il Lipsia in prestito dopo due anni complicatissimi. Allontanarsi dalla Roma sembra avergli giovato: sono 6 reti in 11 partite, lo score romanista era di 5 reti in 46 match disputati. In Bundesliga Schick ha ritrovato se stesso, fornendo l’assist per il gol del vantaggio e poi segnando quello del 2-0. In metà stagione è riuscito a fare meglio che negli ultimi due anni

(corsera)