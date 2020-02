Saranno 1.300 i giallorossi. Psicosi Coronavirus? Zero

Nonostante la psicosi da Coronavirus, saranno 1.300 i tifosi romanisti presenti in Belgio per assistere a Gent-Roma. A rinunciare alla trasferta sono stati appena 50 tifosi, il resto è arrivato già ieri a Gand. Nessuna paura quindi, anche all'aeroporto di Fiumicino è filato tutto liscio, i tifosi romanisti hanno girato tranquillamente per il Belgio, e sarà così anche stasera. Da queste parti la partita è vista come un evento, chiuderanno locali e ristoranti, perchè chi non sarà allo stadio sarà a casa a vedere la partita.

(gasport)