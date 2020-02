Salvate Pellegrini

Giorni pesanti per Pellegrini che, nel match di Europa League contro il Gent, ha dovuto subire una contestazione probabilmente superiore ai suoi demeriti, tant’è che Fonseca è sceso in suo aiuto: «È molto importante per la Roma. Se non è in un gran momento dobbiamo appoggiarlo, è un giovane che sente più degli altri la pressione. Io ho parlato con lui di questo. Se c’è uno che ama la Roma come nessuno è Pellegrini. Lorenzo ha sentito molto la responsabilità di questo momento e dell’essere romano. Dobbiamo aiutarlo. Ha fatto molto per la squadra quest’anno e non possiamo dimenticarlo. Ho parlato con lui a fine partita e so che è forte. Penso che recupererà velocemente la migliore forma e uscirà da questo momento». Il colloquio avuto con il giocatore e il suo manager ha portato a galla il dispiacere per le critiche ricevute dai suoi tifosi all'Olimpico, anche se Pellegrini sa che i romanisti sarebbero pronti a restituirgli gli onori che merita alla prima prova positiva.

(Gasport)