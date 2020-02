Roma, un'unità di crisi

Oggi è il giorno del confronto. Il chiarimento è d'obbligo considerato che e scorie della sconfitta contro il Sassuolo possono diventare fatali nella corsa al 4° posto. Le sostituzioni in corsa di Fonseca e i concetti a caldo di Dzeko hanno messo in discussione il lavoro di Petrachi e ora sotto esame c'è il ds così come la i comportamenti dei giocatori. La Roma è distante dalle big e i cambi di Fonseca hanno messo in piazza il campionario dei ricambi che non sono da grande squadra: Peres come sostituto di Florenzi, Perez di Zaniolo e Villar di Diawara.

(Il Messaggero)