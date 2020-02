Roma, un lampo per ricominciare

La Roma riassapora dopo un mese il gusto del successo battendo 1-0 il Gent all'Olimpico. I giallorossi però sono ancore in crisi, apparsi ancora lontani dalla guarigione. La squadra sembra non avere più organizzazione e rischia contro qualsiasi avversario. La Roma fa il compitino e niente più. Timida e lenta nel palleggio, impreparata e fragile dietro. E davanti scompare. Fonseca, pur riproponendo il 4-2-3-1, non riesce proprio a ritrovare la traccia coraggiosa che ha caratterizzato la squadra fino alla pausa di Natale. Il gol vittoria porta la firma di Perez, che in apertura di match sfrutta una ripartenza e trasforma in gol un assist di Dzeko.

(Il Messaggero)